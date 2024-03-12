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الثلاثاء 12 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. 31184 شهيدا منذ بدء العدوان

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 13 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

31184 شهيدا منذ بدء العدوان
غزة تحت القصف في شهر رمضان.. والقدس على وشك الانفجار
سفينة مساعدات تغادر قبرص محملة ب 200 طن من الأطعمة الأساسية إلى غزة
اتصال هاتفي.. السيسي وأمير الكويت يتبادلان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان
تعاون ثلاثي.. مناورات عسكرية مشتركة بين الصين وروسيا وإيران
تحطم طائرة نقل روسية على متنها 15 شخصًا
موسكو تستولي على قرية بالقرب من دونيتسك.. وزيلينسكي: الوضع أفضل بكثير على الجبهة
قصف وانفجارات بالخرطوم.. فشل "هدنة رمضان" في السودان وحمدوك يدعو لاجتماع بين البرهان وحميدتي بالقاهرة

غزة السيسي موسكو