بالفيديو.. يسري جبر: سيدنا محمد أول العابدين وأعلم الخلق بالله

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، في القرآن الكريم، بقوله تعالي (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ).

وأضاف العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "حكمة العبادات"، المذاع عبر قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال انا اول العابدين، ومعلوم إن الملائكة يعبدون الله، وهذا إن دل يدل علي إن سيدنا النبي كان قبل خلق الملائكة، وهو ازل عابد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم، اول العابدين، يعنى اول المنكرين ليكون لله ولد".

وتابع: "النبي صلى الله عليه وسلم، أول المنكرين أن يكون لله ولد، وهو اول العابدين وافضل الخلق، واعلم الخلق بالله".