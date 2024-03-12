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الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إقبال كبير علي معارض الغرفة التجارية للسلع الغذائية بـ"البحيرة".. صور

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
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شهدت معارض السلع الغذائية "أهلاً رمضان" التي تنظمها الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة بالتعاون مع مديرية التموين في مدن دمنهور، والمحمودية، والدلنجات، وكفر الدوار وأبو حمص إقبالاً هائلاً من المواطنين خلال الأيام الماضية.

ويأتي هذا الإقبال الكبير تأكيدًا على أهمية المعارض في توفير السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة وجودة عالية، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية طبقا لتوجيهات معالي وزير التجارة والصناعة.

وصرح  محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة أن المعارض تضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية من بقوليات وأرز ومكرونة ودقيق وسكر وزيت، ومعلبات بكافة أنواعها، ولحوم طازجة، وخضروات وفواكه، وغيرها.

وأشار الشريف إلى أن أسعار السلع المعروضة في المعارض تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 25 و 30%، وذلك بفضل التعاون بين الغرفة التجارية والشركات المشاركة في المعارض .

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بتنظيم هذه المعارض، مؤكدين على أنها ساعدتهم على توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وتوجه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة بالشكر والتقدير إلى جميع الشركات المشاركة في المعارض، وإلى جميع المواطنين الذين حرصوا على زيارة المعارض.

 

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