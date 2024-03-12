مدمرة إيطالية تسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن المدمرة الإيطالية كايو دويليو، المُشاركة في مهمة Aspides الأوروبية، أسقطت طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر في إطار الدفاع عن النفس.

يُذكر أنّ طاقم دويليو كان قد حيدّر طائرة مسيرة قبل 10 أيام تقريبًا، يزعم الحوثيون في اليمن إطلاقها، لم تكن السفينة الإيطالية في ذلك الوقت جزءًا من المهمة الأوروبية المخصصة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر، والتي تترأس إيطاليا قيادتها التكتيكية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

من جانبهم، قال ممثلو الحوثيين في مقابلة مع Adnkronos إنّ الإيطاليين يخاطرون باللجوء إلى مثل هذه الإجراءات ضد "أنشطتهم العملياتية"، بينما لم تصبح السفن الإيطالية أهدافًا للحوثيين حتى الآن.