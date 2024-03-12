استكمال أعمال الرصف بحي شرق أبوقرقاص وتطوير ميدان التنظيم والإدارة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فى رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الميادين والشوارع على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات ، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

من جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال تطوير ميدان التنظيم والإدارة بحي جنوب المدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي حيث يتم حاليا الانتهاء من أعمال التطوير وصب الخرسانة المطبوعة بالجزيرة الوسطى بكورنيش النيل ، موجهاً الجهات المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال بالكفاءة المطلوبة وفى الوقت المحدد، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

وفى ذات السياق، تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أعمال الرصف بحي شرق المدينة وكذلك استكمال رصف طريق المنشيه وتفرعاته ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة لعام 2023/ 2024، حيث تنفذ الأعمال وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة تحت إشراف مديرية الطرق و النقل، وأكد رئيس المركز استمرار الأعمال للانتهاء من التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات في قطاع الطرق والتي تمثل عصب التنمية والتجارة لتعود بالنفع على المواطنين.