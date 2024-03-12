أبطال أوروبا.. بورتو النقطة البيضاء في ذاكرة أرسنال السوداء

يدخل فريق أرسنال الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى، مواجهة الليلة أمام بورتو البرتغالى، وعينه على استعادة أمجاده الأوروبية مرة أخرى بعد انقطاع دام لأكثر من 8 سنوات.

ويستضيف ملعب الإمارات فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، المواجهة المرتقبة بين فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى، ونظيره بوروتو البرتغالى، وذلك ضمن منافسات إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بورتو البرتغالى بهدف دون رد، أحرزه اللاعب وينديرسون جالينو، وذلك على ملعب " الدراجاو".

وتعتبر هزيمة فريق أرسنال ذهابًا "فأل سيئ"، على انصار الجانرز، إلا أن شعاع أمل انبثق من تلك الذاكرة السوداء، وهو بوروتو البرتغالى.

ولم ينجح فريق أرسنال الإنجليزى فى تعويض هزائمه بجميع الأدوار الإقصائية بدورى الأبطال ذهابًا، بعدما تعرض للخسارة فى 9 مناسبات ذهابًا، ولم يفز إيابًا إلا فى مرة واحدة وكانت أمام بورتو البرتغالى بموسم 2009-2010.

وكانت تلك المواجهة أيضًا في دور الـ16، حين تمكن بورتو من الفوز ذهابا في الدراجاو بهدفين مقابل هدف، إلا أن أرسنال رد الهزيمة بفوز عريض على ملعب الإمارات، بخماسية دون رد، ليتأهل إلى دور الـ8 بأفضل رد ممكن.

وفى غير تلك المباراة لم ينجح فريق أرسنال بتخطى أى فريق فاز عليه ذهابًا، ليكون فأل سيئ يخشاه جاهير الجانرز.