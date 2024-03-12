"العمل بالإسماعيلية" تنظم جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمدينة القنطرة شرق

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، جولة ميدانية تفقدية لمكتب عمل بمدينة القنطرة شرق ، (مكتب التشغيل بالمنطقة الحرة بالاستثمار) ، للإطمئنان على سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمترددين على المكتب ، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى متابعة وتفعيل دور المكاتب التابعة لها ، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، من حيث فرص العمل اللائقة للشباب خاصة ذوى الهمم ودمجهم فى سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتطبيقاً لأحكام قانون العمل وقانون رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة ، وكذلك متابعة المنشآت وتطبيقها لأحكام القانون من حيث تفتيش العمل ، والسلامة والصحة المهنية ، والتشغيل ، ومتابعة مستويات الآداء على منظومات العمل الجديدة التي أنشأتها الوزارة لتسهيل القيام بالأعمال وتقديم الخدمات فى سهولة ويسر ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، ان تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور أجهزة المديريات فى المحافظات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين والعمل بالمنظومة الجديدة التى أنشأتها الوزارة للمديريات والمكاتب فى إطار خطة التحول الرقمي الذى تشهده الدولة .

وأضاف مدير المديرية أنه ‏رافقه خلال الجولة دعاء السيد مديرة مركز التدريب المهنى ، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، و استقبله علاء ابو شوشه مديرة المكتب والعاملين به ، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المكتب ، وأكد خلال الجولة أن المواطن المصري يحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى أن يشعر بدور مديرية العمل على أرض الواقع ، وما تقدمه من خدمات بكل مصداقية وشفافية، وكذلك دورها في دراسة سوق العمل بشكل أكبر ، من خلال استراتيجية حقيقية تتوفر فيها كافة المعلومات اللازمة خاصة في ملفات التشغيل والتدريب، والسلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى ،وفى جميع الملفات ومنها العمالة غير المنتظمة ،ومراكز التدريب الإداري لتأهيل العاملين ،وغيرها من الملفات، وذلك تماشيا مع " الجمهورية الجديدة" وخطط "التحول الرقمي" بالوزارة .