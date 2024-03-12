دورى الأبطال.. تشكيل هجومى لبرشلونة فى موقعة نابولى

يستضيف فريق برشلونة الإسبانى، نظيره نابولى الإيطالى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات اياب دور ثمن نهائى دورى ابطال اوروبا "الشامبيونزليج".



ومن المتوقع ان يخوض فريق برشلونة اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو - كوبارسي - أراوخو - جول كوندي.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز - أندرياس كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في إيطاليا، احرز هدف برشلونة اللاعب روبرت ليفاندوفسكي، ولنابولى اللاعب فيكتور أوسيمين.

ويسعى فريق برشلونة لاقتناص الفوز والتأهل للدور ربع نهائى البطولة، واستغلال عاملى الأرض والجمهور، والعودة مرة اخرى لمنصات التتويج الأوروبى.