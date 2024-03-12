العمل: ندوة للتوعية حول أحكام قانون العمل بجنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، ندوة للتوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بفندق بارك ريجنسي بشرم الشيخ ، حيث جرى شرح أحكام قانون العمل ، وتوضيح حقوق العمال وواجباتهم ، وحثهم على العمل والاجتهاد من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة للتوعية بأحكام القانون والقوانين ذات الصلة ، لكافة العاملين بمختلف المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يحقق زيادة الإنتاجية وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وأهدافها ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، أن تلك الندوات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والحقوق والواجبات لكلا طرفي العملية الإنتاجية وتعزيز علاقات العمل بما يضمن توفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار ، وتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات فى القيام بدورها المنوط بها ، وأضافت مدير المديرية انه شارك فى فعاليات الندوة اكرم سيد احمد مدير مكتب شرم الشيخ ، ومحمد عبد العزيز مدير الشئون القانونية بالمديرية ، ومؤكدة على إستمرار جهود التوعية والتثقيف فى مختلف المنشآت العاملة بالمحافظة ، كما جرى الرد على جميع الاستفسارات ، وذلك بمشاركة ادارة الموارد البشرية ، ومدير عام الفندق .