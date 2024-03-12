الإحصاء: الصادرات المصرية غير البترولية تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا خلال 2023

تسعى الدولة المصرية جاهدة لزيادة حجم وتنافسية صادراتها لمختلف دول العالم من أجل زيادة دخلها من العملة الأجنبية وتشجيع الصناعات المحلية، وهذا ما تؤكده بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات فقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية رقمًا قياسيًا جديدًا خلال عام 2023، والتي سجلت قيمتها 34.9 مليار دولار مقابل 33.7 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.

وأظهرت بيانات الجهاز أن قيمة صادرات مصر غير البترولية بلغت 246.8 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الماضية:

1. 12.6 مليار دولار عام 2014.

2. 12.7مليار دولار عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 0.2%.

3. 19.7 مليار دولار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 56.1%.

4. 23.4 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4%.

5. 25.4 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 8.6%.

6. 25.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 0.5%.

7. 25.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.

8. 33.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28.8%.

9. 33.7 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.2%.

10. 34.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.

أعلى عشر دول صدرت مصر إليها خلال عام 2023:

1. تركيا بقيمة 3.8 مليار دولار.

2. إيطاليا بقيمة 3.1 مليار دولار.

3. السعودية بقيمة 2.7 مليار دولار.

4. الإمارات بقيمة 2.2 مليار دولار.

5. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.9 مليار دولار.

6. ليبيا بقيمة 1.8 مليار دولار.

7. إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار.

8. اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار.

9. المملكة المتحدة بقيمة 1.2 مليار دولار.

10. الهند بقيمة 1.2 مليار دولار.

أعلى عشر سلع غير بترولية صدرتها مصر خلال عام 2023:

1. أسمدة بقيمة 2.5 مليار دولار.

2. ملابس جاهزة بقيمة 2.4 مليار دولار.

3. فواكه طازجة بقيمة 1.9 مليار دولار.

4. لدائن بأشكالها الأولية 1.4 مليار دولار.

5. عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.4 مليار دولار.

6. قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 963.6 مليون دولار.

7. منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 664.2 مليون دولار.

8. بطاطس بقيمة 396.7 مليون دولار.

9. سجاد وكليم بقيمة 357.9 مليون دولار.

10. صابون ومحضرات تنظيف بقيمة 319.5 مليون دولار.