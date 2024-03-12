أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 425 ألفا و890 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 425 ألفا و890 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعد تسجيل مقتل 910 من الجنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و747 دبابة و12 ألفا و901 من المركبات المدرعة و10 آلاف و522 من النظم المدفعية و1016 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و713 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1691 من المعدات الخاصة و8 آلاف و184 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و13 ألفا و870 من المركبات وخزانات الوقود".