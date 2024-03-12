دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بمدينة 6 اكتوبر، بعد مناظرة الجثة وورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بالعثور على جثة عامل مشنوق داخل منزله بمدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.



وبالفحص تبين العثور على جثة "إبراهيم" وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.