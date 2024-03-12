ياسر جلال في حواره لـ"البوابة نيوز": الخيال في "جودر" تجربة نفتقدها منذ سنوات.. ونور مفاجأة رمضان هذا العام بشخصية "شواهي أم الدواهي"

المسلسل إعادة اكتشاف لموهبة المخرج إسلام خيري

شخصية "جودر" صغرتني 20 سنة

صورنا في جبال وكهوف وعرة كانت خطر علينا

تناول القضية الفلسطينية في عمل فني حلم عمر

أحضر لفيلمين سينمائيين مؤجلين بسبب انشغالي بالدراما السنوات الماضية

أتمنى تجسيد شخصية القائد طارق بن زياد

«بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد»، بداية قصة من حكايات ألف ليلة وليلة ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات طويلة ففي الخمسينيات بدأت الحكايات عبر الراديو في شهر رمضان بالمسلسل الإذاعي الذي قدم 800 حلقة من بطولة زوزو نبيل وعبدالرحيم الزرقاني وكتبه طاهر أبو فاشا، وحقق نجاحا غير مسبوق وظل يبث لمدة 26 عاما ليصبح أسطورة مثل الأساطير التي ترويها بطلته شهرزاد للملك شهريار.

وانتقل هذا النجاح للتليفزيون عام 1984 وظهرت الشخصيات لأول مرة على الشاشة في مسلسل من بطولة نجلاء فتحي وحسين فهمي، تأليف أحمد بهجت وإخراج عبدالعزيز السكري، وتوالت الأعمال التي تقدم قصص شهرزاد، واستمر تقديم حكايات ألف ليلة وليلة على التليفزيون حتى عام 1996.

حكايات وأساطير مشوقة قرر النجم ياسر جلال إحياؤها وتقديمها للأجيال الجديدة ضمن دراما رمضان هذا العام عبر مسلسل الخيال "جودر" وهو بطل الحكاية الذي يجسد شخصيته بالإضافة إلى شخصية شهريار.

جودر تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، وسنرى ما إذا كان سينجح في التصدى لشمعون خلال الأحداث أم لا؟

ويشارك ياسر جلال في مسلسل "جودر" الفنانون نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر وهو منتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

يتحدث ياسر جلال خلال حواره لـ"البوابة" عن تحضيراته لشخصيتي جودر وشهريار واختياره تقديم الخيال هذا العام، أيضا الصعوبات التي واجهها وفريق العمل خلال التصوير، والشخصيات التاريخية التي يتمنى تجسيدها، وتحضيراته لأعمال سينمائية خلال الفترة المقبلة، وغيرها من الموضوعات التي يتطرق لها الحوار التالي:

- كيف كانت تحضيراتك لشخصية جودر؟

أقدم شخصيتين الأولى هو الملك شهريار، وجودر وهو شخصية خيالية يتخيل الملك نفسه فيها عندما تروي له شهرزاد الحكاية، وتنعكس شخصية جودر على الملك ويحدث به تطور وتغيير.

كل عمل أقدم على تصويره استعد له بمذاكرة الورق، أي النص، نبني الشكل الخارجي للشخصية، وتكوينه وملامح وجهه، البعد الاجتماعي إن كان فقيرا أو ملكا أو موظفا، مكان سكنه، وما إذا كان متزوجا أو أعزبا، والبعد النفسي أدرس مشاعره وطموحاته، حتى تظهر الشخصية بالوجه الأمثل.

- تقدم خلال مسلسل "جودر" الفانتازيا المختلفة عن ما قدمته من قبل، كيف كانت تلك التجربة؟

هي تجربة مختلفة نفتقدها منذ سنوات فكرة تقديم شهريار وقصص ألف ليلة وليلة تراثا تربينا عليه ربما الأجيال الجديدة لا تعلم عنه شيئا، وهذا ما حمسني لتقديم الخيال.

كبار النجوم اشتركوا في تقديم قصص ألف ليلة وليلة في التليفزيون المصري زمان، هو عالم ممتع من الحواديت والحكايات يتخللها أساطير وأحداث مشوقة.

أحرص دائما على التنوع في اختياراتي الفنية بين الأكشن والدراما ففي مسلسل "ظل الرئيس" قدمت دور ضابط حارس سابق لرئيس جمهورية، وفي مسلسل "رحيم" كان دور رجل خارج عن القانون، مسلسل "لمس أكتاف" كان يناقش قضية المخدرات وتأثير الأنواع الجديدة على الشباب، وفي "الفتوة" قدمنا شكل الحارة المصرية القديمة والصراع على السلطة في منتصف القرن التاسع عشر، ومسلسل "ضل راجل" كنت مدرس ألعاب وقفت بجانب ابنتي في محنتها لتوضيح أننا كلنا معرضون للخطأ وعليك كأب أن تحتوي ابنتك في كل الأحوال وألا تتخلى عنها، وفي مسلسل "علاقة مشروعة" ناقشنا تأثير الزواج الثاني على استقرار الأسرة.

- في رأيك ما هي أسباب غياب لون الخيال عن الدراما المصرية منذ سنوات؟

الكتابة، فالنص هو المحرك الرئيسي، وصعوبة تواجد مؤلف لذلك النوع من الأعمال أعتقد وراء اختفائه لفترات طويلة، تجمعني علاقة جيدة بالكاتب أنور عبد المغيث وهو كان مسافر للخارج منذ فترة، بحثت عنه ووجدت لديه نص لألف ليلة وليلة فقدمتها لشركة المتحدة المنتجة للعمل والتي بدورها تحمست للمسلسل، واكتملت الصورة عندما انضم المخرج الكبير الفنان المهذب إسلام خيري.

وأضاف للعمل كثيرا وسعدت بالتعاون معه، وإن شاء الله سيكون "جودر" إعادة اكتشاف لموهبته الفنية وسيكون مفاجأة هذا العام.

- ما أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال تصوير المسلسل؟

ارتداء الملابس الغريبة غير المعتادة، التصوير في أماكن حارة كثيرا ونحن نرتدي ملابس ثقيلة وفي أحيان أخرى يكون البرد قارس وملابسنا خفيفة إلى حد كبير، بجانب التصوير في أماكن وعرة لا يتواجد بها أحد مثل الجبال والكهوف وهذا يمثل خطورة كبيرة علينا، وربنا يقف معنا وننهي تصويرنا على خير، بالإضافة إلى الدخان الذي يحدث تأثيرات معينة على الشاشة ولكنه له تأثير سلبي علينا من صعوبة في التنفس.

- تتعاون مع الفنانة نور اللبنانية للمرة الثالثة في "جودر" بعد مسلسلي "ضل راجل" و"رحيم" كيف كانت الكواليس بينكما؟

نور ممثلة ملتزمة وصديقتي وأسعد بالعمل معها وفي الحقيقة هي الشركة المنتجة التي اختارتها للدور، فهي الأفضل لتقديم شخصية شواهي أم الدواهي، شخصية قوية وستكون مفاجأة هذا العام.

- تحرص على تغيير مظهرك من لون الشعر والذقن وكذلك التسريحات المختلفة مع كل دور، ما هو المظهر الذي تفضله لك؟

بالفعل كل شخصية تفرض على الممثل التغيير ووقت تجسيدي لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل "الاختيار 3" وحلاقتي للذقن كانت الناس تخبرني أن شكلي أصبح أصغر، أيضا هذا العام في مسلسل "جودر" عندما صبغت شعري تلقيت العديد من التعليقات حول صغر عمري الشكلي 20 سنة.

أحب مظهري الطبيعي ولكن مهنتي تفرض علي التماشي مع كل شخصية والشكل الخارجي بالطبع إحدى الأدوات التي يستخدمها الممثل للإقناع في الدور الذي يقدمه.

- لمعت بشكل خاص وحصدت إشادات واسعة عند تجسيد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما هي الشخصيات التاريخية التي تتمنى تجسيدها؟

تقديم شخصية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت تحديا كبيرا على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي كمواطن خاصة عندما أقدمها في هذا الوقت الحرج من تاريخ مصر.

هناك الكثير من الشخصيات الثرية في التاريخ القريب والبعيد أبرزهم شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وشخصية طارق بن زياد القائد العسكري الذي قاد الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، أتمنى تقديمه ضمن عمل تاريخي شىء يسعدني كثيرا.

- ما هي المسلسلات التي قررت متابعتها في رمضان هذا العام؟

سيستمر تصوير مسلسل "جودر" خلال شهر رمضان الكريم لذلك لن أتمكن حتى من مشاهدة المسلسل الخاص بي، ولكن بعد رمضان أتابع مسلسلات زملائي وأهاتفهم للتهنئة بأدوارهم.

- ما هو الموضوع الذي تتمنى تقديمه من خلال أعمالك المقبلة؟

القضية الفلسطينية تناولها في عمل درامي أو سينمائي حلم عمر، فلسطين قضيتنا كلنا فتحنا عيوننا عليها من طفولتنا، ونعلم أولادنا حبها والدفاع عن الحق الفلسطيني، وأتمنى أن يزيح الله الهم والغم عن غزة وفلسطين كلها ويرحم الشهداء وتصبح حرة.

- هل تحضر لأعمال سينمائية جديدة بعد "جودر"؟

انشغالي كل عام بتقديم مسلسل خلال شهر رمضان الكريم كان يأخذ مني كل الوقت ولدي فيلمين مؤجلين سأعود للعمل عليهما بعد انتهاء تصوير المسلسل الذي أتمنى يحوذ إعجاب الجمهور لأننا تعبنا كثيرا في تحضيره وبنائه والبحث عن فكرة جديدة، الحمد لله على إنجاز هذا العمل وأتمنى أن يلقى نصيبه من النجاح مع الجمهور.