الأهلى يُنهى ملف التجديد لنجوم الفريق.. 20 مليونا وحملة إعلانية لـ«الشناوى».. وترضية هانى

لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي على صوت تجديد عقود النجوم والعناصر الأساسية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الحالية للحفاظ على استقرار الصفوف والمنافسة على جميع البطولات واستمرار مسيرة النجاح بعد التتويج بلقب كأس مصر بالفوز على الزمالك بثنائية دون رد.

ويتصدر الثنائي محمد الشناوي ومحمد هاني المشهد وقمة أولويات مجلس إدارة النادي الأهلي لتجديد عقودهما في أقرب وقت بعد سلسلة من المفاوضات في الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك شبه اتفاق مع محمد هاني لتجديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة مع رفع قيمة عقده خاصة أنه قائد الفريق الثالث.

وأضاف المصدر أن النادي وافق على طلبات محمد هاني المالية وتم ترضيته في العقد الجديد والأمر حسم بشكل كبير في انتظار الإعلان رسميا عن تجديد عقده في الأيام القادمة.

وأضاف المصدر أن النادي الأهلي يكثف المفاوضات في الوقت الحالي مع كابتن الفريق محمد الشناوي لتجديد عقده خاصة ان الحارس الدولي يمتلك عددا من العروض في الفترة الماضية وحتى بعد تعرضه للإصابة وغيابه لفترة لن تقل عن 3 أشهر .

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي قررت رفع قيمة عقد محمد الشناوي لما يقرب من 20 مليون في الموسم كما تم ترضية الحارس الدولي بعقد إعلانات مميز قبل توقيع العقود لتعويضه بعد رفض النادي رحيل الحارس في الفترة الماضية.