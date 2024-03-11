بعد واقعة النطح.. ليتشى يقيل مدربه بسبب مهاجم فيرونا

أعلن نادى ليتشى الإيطالى، رسمياً إقالة روبرتو دافيرسا المدير الفنى للفريق، بعد نطحه للاعب توما هنري مهاجم فيرونا، أمس الأحد ضمن منافسات الدورى الإيطالى لكرةالقدم.

وكان الدورى الإيطالى قد شهد لقاء مثير بين فريق ليتشى ونظيره فيرونا الذى حقق الفوز ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة "الكالتشيو".

وكشف نادى ليتشى عن قراره بأقالة مدربه فى البيان قائلاً: "بعد الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة فيرونا وليتشي، يعلن النادي إقالة المدرب دافيرسا".

وادان نادى ليتشى أمس فعلة مدربه عقب المباراة قائلاً: "ندين بشدة تصرفات المدرب الذي لا تعكس مبادءنا وقيمنا الرياضية".

وعلق دافيرسا صاحب الـ 48 عاماً، على ماحدث منه قائلاً: "نزلت إلى أرضية الملعب لمنع لاعبي فريقي من الحصول على بطاقة حمراء لأن نهاية المباراة شهدت الكثير من الاستفزازات من قبل لاعبي فيرونا في الدقائق الأخيرة من المباراة وبعد صافرة النهاية. لا يمكن مسامحة ما قمت به لأنه ليس جيدا وأنا اقر بذلك ولقد شرحت الأمر للاعبي فيرونا".

وتابع: "كان هناك تلاحم في الرأس بيننا لكني لم أقم بنطحه وهو لم يفعل ذلك أيضا. كل ما في الأمر أنه تلاحم بدني سببه العصبية والأدرينالين، ارتكبت خطأ وأنا أعتذر لذلك".

