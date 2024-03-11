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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الثلاثاء.. نقابة سائقي القطارات الألمانية تدعو إلى إضراب آخر

سائقي القطارات الألمانية
سائقي القطارات الألمانية
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دعت نقابة سائقي القطارات الألمانية إلى إضراب آخر مع قيود تؤثر على حركة النقل للمسافات طويلة والنقل الإقليمي ونقل البضائع لمدة 24 ساعة، بدءا من الساعة 0200 صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) يوم غد الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى الساعة الثانية من صباح يوم الأربعاء ويأتي بعد أيام فقط من الإضراب الأخير، عندما توقفت الكثير من قطارات البلاد في نزاع عمالي مرير.

وقالت النقابة إنه منذ أن سمحت "دويتشه بان" بمرور مهلة النقابة النهائية الخاصة بتقديم عرض مكتوب بحلول الأحد الساعة 0600 مساء (1700 بتوقيت جرينتش) "دون تحقيق أي شيء"، فإنها تواصل استفزاز النقابة، "مما يجبر حتما النقابة على مواصلة النزاع، والنتيجة هى تكدير لعملاء دويتشه بان".

الثلاثاء نقابة سائقي القطارات الألمانية اضراب