خبير: جماعة الإخوان تُتاجر في المخدارت وغسيل الأموال في جنوب البرازيل

قال إسماعيل البصري، الباحث المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، إن تنظيم الإخوان في البرازيل يعمل بكل السبل على تجنيس الإرهابيين الفارين إلى البرازيل، من خلال توفير زوجة برازيلية، أو توفير إقامة من خلال عقد العمل في شركات اللحوم بشكل خاص التي تعتبر غطاء لتنظيم داعش والإخوان.

وأضاف "البصري"، خلال كلمة مذاعة ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك شركات لحوم وآثاث وأقمشة تتبع الإخوان في أمريكا اللاتينية توفر غطاءًا لداعش والإخوان.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان تُتاجر في المخدارت وغسيل الأموال، خاصة في جنوب البرازيل، وهناك علاقات متداخلة بين الإخوان وبعض التنظيمات الأخرى في أمريكا الجنوبية.