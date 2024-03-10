الدورى الإنجليزى.. توتنهام يصعق أستون فيلا برباعية نظيفة

صعق فريق توتنهام هوتسبير، مضيفه أستون فيلا، برباعية نظيفة، فى المواجهة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

أحرز رباعية توتنهام اللاعب جيمس ماديسون فى الدقيقة الـ 50، وبيرنان جونسون فى الدقيقة الـ 53، وهيونغ مين سون فى الدقيقة الـ 90، وتيمو فيرنر فى الدقيقة الـ 94 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق توتنهام رصيده الى النقطة الـ 53 فى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد استون فيلا وتوقف قطار انتصاراته عند النقطة الـ 55 فى المركز الرابع من ترتيب البريميرليج.