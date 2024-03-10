رئيس جامعة المنيا يُهنئ السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

بعث الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، برقية تهنئة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك.

وقال رئيس الجامعة في نص برقيته: “يطيب لي أن اتقدم إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن جميع منتسبي واسرة الجامعة، بأسمى آيات التهنئة، وأخلص مشاعر الوفاء والدعوات الصادقة، بأن يُعيده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، وأن يهبكم الله عز وجل موفور عونه وتأييده وأن يُبارك خُطاكم الواثقة نحو غدٍ أفضل لمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة .. داعياً المولى عز وجل أن يحفظ قيادة دولتنا، ويحفظ مصر وشعبها العريق من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الغالية، كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن يعيد الله علينا هذا الشهر الفضيل وعلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير والبركات”.