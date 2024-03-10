رئيس "قضايا الدولة" يستقبل وزير الأوقاف.. صور

استقبل صباح اليوم الأحد، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والتباحث حول قضايا وزارة الأوقاف حيث أشاد بالدور الرائد الذي يقوم به قسم هيئة قضايا الدولة بوزارة الأوقاف حفاظاً على الحق والمال العام لوزارة الأوقاف.

حضر اللقاء من جانب الوزارة المستشار كرم جميل نائب رئيس قضايا الدولة رئيس قسم الهيئة بوزارة الأوقاف، و المستشارون أعضاء القسم، والدكتور عبد الله حسن مساعد الدكتور وزير الأوقاف لشؤون المتابعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

كما حضر اللقاء من جانب الهيئة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش.

والمستشار محمد حسن الأمين العام.

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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