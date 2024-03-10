المؤبد لعامل قتل صديقه لخلافات بينهما في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لعامل بتهمة قتل صديقه لخلافهما علي مبلغ مالي بدائرة قسم شرطة المطرية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم. ع. ر ٣٥ سنة عامل، قتل المجنى عليه م. ا ٣٢ سنة عامل ومقيم بدائرة القسم بسبب اقتراض الأول من الاخير مبلغ مالي ٢٠٠ جنيه ثم رفض إعادتهم.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار، وعزم وخطط لانتقام منه حيث أيقن تواجد المجني عليه وتتبعه حتي انهال عليه بعدة طعنات في أنحاء جسده قاصدا قتله، فأحدث ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، والتي أودت بحياته.

وكان قسم شرطة المطرية القي القبض علي متهم بقتل عامل مقيم بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت الأجهزة الأمنية القبض عليه وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

