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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

فريق قسم الجيولوجيا بعلوم حلوان يصل إلى نهائيات مسابقة "IMAGE" الدولية

رئيس جامعه حلوان
رئيس جامعه حلوان
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نجح فريق من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة حلوان في الوصول إلى نهائيات مسابقة IMAGE2024
الدولية، وتمثيل مصر وقارة أفريقيا في مؤتمر الاجتماع الدولي لعلوم الأرض التطبيقية والطاقة الذي سيعقد في أغسطس 2024 بولاية تكساس الأمريكية.

جاءت مشاركة الطلاب برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور مجدي الحجري، القائم بعمل عميد كلية العلوم.

وتأتي هذه المشاركة في إطار برنامج دولي لاستخدام التقنيات والوسائل الحديثة في علوم الأرض والطاقة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو برنامج يقام تحت إشراف جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

نافس الفريق في التصفيات بيت عدة فرق مشاركة من مختلف جامعات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وإندونيسيا، والأرجنتين، والإمارات العربية المتحدة. ويعد فريق جامعة حلوان هو أول فريق مصري على مستوى أفريقيا يشارك في هذه المسابقة.

يتكون الفريق الفائز من الباحث عبد الرحمن علي محمد، والمعيد بالقسم طارق محمود خليفة، والباحث باسم حسني عبد الرازق، والجيولوجية سارة فخري، والباحث طه يحيى، والباحثة يارا الغورابي، والباحثة رغدة عميرة، تحت إشراف الدكتور أمير إسماعيل، المدرس الجيوفيزياء بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة حلوان، الدكتور أمين خليل، رئيس قسم الجيولوجيا.

الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون