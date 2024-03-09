أقيم عرض أزياء مجموعة "حرة" لمصمم الأزياء محمد نور، بدار الضرب بقلعة صلاح الدين، وسط حضور كبير من نجوم الفن والاعلام والمجتمع منهم الفنانة منال سلامه، الإعلامية أمينة شلباية، مصممة المجوهرات سالي مبارك، خبيرة التجميل أيات فهيم، مصممة الأزياء نغم منير، البلوجر شيماء يونس، مصممة الأزياء جينا سلطان.
قدمت الحدث المذيعة داليا السيد، ثم قدمت فرقة عازفات الهارب المصرية بقيادة عازفة الهارب القديرة منال محي الدين مقطوعة موسيقية للحضور قبل افتتاح العرض.
تضمنت المجموعة 60 إطلالة تنوعت بين التصميمات الكاجوال والكاجوال شيك والسواريه والجراند سواريه، واختتمت بتصميم الزفاف والذي تم تصميمه باللون الأسود، وعرض الأزياء يمثل رؤية مصمم الأزياء محمد نور لتقديم مجموعة "حرة" بشكل مختلف.
كانت مجموعة تصميمات "حرة" قد تم تقديمها للجمهور من قبل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وعن المجموعة تحدث مصمم الأزياء محمد نور عنها قائلا: هي مجموعة من التصميمات الخاصة بالملابس بشكل عام سواء كاجوال أو سواريه، استخدمت في تنفيذ التصميمات تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قمنا بتغذيته بمعلومات خاصة بالقصات والرموز لعمل كوليكشن عصري مستوحى من النقوش الخاصة بالشال الفلسطيني او في الأصل الشال العربي لان الشال اصله عراقي او اشوري و كان يسمى في الآشورية "شي ماخ".
وأضاف "نور" قائلا: كان الهدف بشكل عام من مجموعة "حرة" هو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم إخراج للتصميمات في صورة تقدم التصميم بشكل واضح و سريع للجمهور، أما الهدف الخاص منها كان رسالة دعم وتأييد لأشقائنا في غزة ورسالة للعالم أجمع لأن الفن بشكل عام من أقوى الأسلحة الذي يمكنه توصيل أي رسالة بطريقة راقية تدوم لسنوات طويلة وبلمسات ابداعية من تصميمات مصرية.
البوابة لايت
عرض أزياء لتصمميات مستوحاة من التراث الفلسطينى ببصمة مصرية
أقيم عرض أزياء مجموعة "حرة" لمصمم الأزياء محمد نور، بدار الضرب بقلعة صلاح الدين، وسط حضور كبير من نجوم الفن والاعلام والمجتمع منهم الفنانة منال سلامه، الإعلامية أمينة شلباية، مصممة المجوهرات سالي مبارك، خبيرة التجميل أيات فهيم، مصممة الأزياء نغم منير، البلوجر شيماء يونس، مصممة الأزياء جينا سلطان.