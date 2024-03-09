هشام القاضي حكمًا لمباراة بيراميدز والداخلية

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد مباراة الداخلية وبيراميدز المقرر لها الساعة الرابعة مساء غد الأحد إلى الحكم هشام القاضي .

يتكون طاقم حكام مباراة الداخلية وبيراميدز من:

حكم ساحة: هشام القاضي

حكم مساعد 1: وائل شعبان

حكم مساعد 2: طارق مصطفي

حكم رابع : السيد شعبان

حكم Var: محمد الصباحي

حكم Var مساعد: احمد حسام

تقام مباراة الداخلية وبيراميدز غدا في الرابعة مساء الأحد ضمن فعليات الجولة السادسة عشرة.