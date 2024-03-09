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السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

هشام القاضي حكمًا لمباراة بيراميدز والداخلية

هشام القاضي
هشام القاضي
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قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد مباراة الداخلية وبيراميدز المقرر لها الساعة الرابعة مساء غد الأحد إلى الحكم هشام القاضي . 
يتكون طاقم حكام مباراة الداخلية وبيراميدز من: 
حكم ساحة: هشام القاضي 
حكم مساعد 1: وائل شعبان
حكم مساعد 2: طارق مصطفي
حكم رابع : السيد شعبان
حكم Var: محمد الصباحي
حكم Var مساعد: احمد حسام
تقام مباراة الداخلية وبيراميدز غدا في الرابعة مساء الأحد ضمن فعليات الجولة السادسة عشرة.

هشام القاضي مباراة حكما