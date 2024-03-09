قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد مباراة الداخلية وبيراميدز المقرر لها الساعة الرابعة مساء غد الأحد إلى الحكم هشام القاضي .
يتكون طاقم حكام مباراة الداخلية وبيراميدز من:
حكم ساحة: هشام القاضي
حكم مساعد 1: وائل شعبان
حكم مساعد 2: طارق مصطفي
حكم رابع : السيد شعبان
حكم Var: محمد الصباحي
حكم Var مساعد: احمد حسام
تقام مباراة الداخلية وبيراميدز غدا في الرابعة مساء الأحد ضمن فعليات الجولة السادسة عشرة.
البوابة سبورت
هشام القاضي حكمًا لمباراة بيراميدز والداخلية
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قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد مباراة الداخلية وبيراميدز المقرر لها الساعة الرابعة مساء غد الأحد إلى الحكم هشام القاضي .
قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد مباراة الداخلية وبيراميدز المقرر لها الساعة الرابعة مساء غد الأحد إلى الحكم هشام القاضي .