مظاهرات في إسرائيل للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة

تجمع متظاهرون إسرائيليون في تل أبيب خارج المقر العسكري كرياه للاحتجاج على الحكومة، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وهتف المتظاهرون بسلسلة من الأغاني مناهضة للحكومة، مع التركيز بشكل خاص على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير.

وحمل العديد من المتظاهرين الأعلام الإسرائيلية ولافتات تدعو إلى إقالة نتنياهو من منصبه. كما حمل عدد من المتظاهرين لافتات تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان هناك وجود مكثف لشرطة الاحتلال.