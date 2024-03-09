جامعة قناة السويس تهنئ الرئيس السيسي بيوم الشهيد

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس تحية تقديرا واعتزازا للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري و القوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد الموافق التاسع من مارس؛والذي يأتي تخليدًا لذكرى شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم ليكتبوا صفحات مضيئة في تاريخ مصرنا الغالية.

كما تقدم رئيس الجامعة بخالص الشكر والعرفان للرئيس على دعمه الدائم لأسر الشهداء، وحرصه على تكريمهم في احتفالية كبيرة تقام كل عام، ليؤكد دوماً أن أرض مصر زاخرة بالأبطال ... وأن القوات المسلحة المصرية حصن الأمان، وشعبها قادر على تحقيق التنمية الشاملة والمضي نحو الجمهورية الجديدة.

وأعرب "مندور" عن خالص تقديره لأبطال القوات المسلحة وشهدائها الأبرار ، داعيا الله أن تظل القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن، وأن يحفظ أبطالها، ويرحم شهداءها وتظل مصر وشعبها في رباط ليوم الدين.