احتفالا بالذكرى الـ35 لمعركة تحريرها.. "طابا" تسهر حتى الصباح

شهد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، حفلا فنيا أحياه مواهب جنوب سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة (الذكري 35 لاسترداد طابا)، من أمام قلعة صلاح الدين بطابا، استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بحضور شخصيات عامة وضيوف المحافظة، والقيادات تنفيذية وأمنية، ومشايخ وعواقل جنوب سيناء وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، وكورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات، واغاني " تحيا مصر ياريس، وعقد الفيروز، اول ما نبدأ بسم الله" وهي من انتاج المحافظة بالجهود الذاتية، ثم أغاني للموهبة أروى محمد صالح، وعرض فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة طور سيناء،و القاء شعر من علي حسن الملقب "الأبنودي الصغير"، وعرض فرقة التلقائي التابعة لقصر ثقافة طور سيناء، ثم إنشاد ديني الموهبتين هاجر حمادة، وائل محمد ثم عرض لفرقة كورال أطفال نويبع اغاني وطنية.

وأثنى المحافظ والحضور على المواهب الصغيرة بالمحافظة، ووعد بالاستمرار في رعايتهم وتكوين فرق فنية تمثل المحافظة في المحافل الدولية.

واكد المحافظ خلال الحفل ان الغرض من تلك الفعاليات تنشيط السياحة بمدينة طابا، وبث رسالة أمن وأمان وطمأنينة وإلقاء الضوء علي المقاصد السياحية بالمدينة، التي تستحق الزيارة والاستمتاع بها مختلف جنسيات العالم.

كانت احتفالات محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي قد انطلقت أمس الجمعة، بافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بقرية "رأس النقب"، منها مكتب البريد رأس النقب، كما جرى وضع حجر الأساس لـ60 منزلًا بدويا، كما جرى افتتاح ملعب خماسي، وذلك بحضور عدد من المسئولين ولفيف من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء.

وبلغت التكلفة الاجمالية لمشروع إنشاء 60 منزلا بدويا برأس النقب 95 مليون جنيه، والإشراف والتمويل للجهاز المركزي للتعمير، والمنزل قابل للتعلية مزود بسلم خارجي على مساحة اجمالية 180 مترا مربعا ومساحة المباني 100 مترا مربعا عبارة عن 3 غرف وصالة استقبال ومطبخ وحمام وحوش أمامي وخلفي.

وفيما يتعلق بمكتب بريد "رأس النقب" يقع على مساحة 150 مترًا مربعًا ومجهز بعدد 5 شبابيك، ويؤدي المكتب جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة مثل: صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقاري، وسداد مخالفات المرور بالإضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي، ومزودة بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة وأجهزة الـ"UPS".

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد زار رأس النقب" بعد صدور قرار جمهوري بتبعية قرية رأس النقب فى منطقة وسط سيناء إلى محافظة جنوب سيناء، لوجود مطار بالقرية لخدمة الرحلات السياحية خاصة القادمة من أوروبا لزيارة مناطق طابا ونويبع ودهب. وتقع قرية "رأس النقب" على مساحة 1000 فدان، وتضم القرية مبنى تعليمي ابتدائي، وإعدادي، وفصلين للثانوي التجاري، ومجلس قروي، ويعيش بها نحو 300 أسرة، ويتبع لها 3 تجمعات بدوية. ويبلغ إجمالي البيوت البدوية هناك 73 بيتا بدويا، إضافة إلى 155 بيتا للأهالي، ويعمل معظم السكان بحرقة الرعي، وتعتمد على مياه الآبار، ويوجد بها محطة تغذية كهرباء النقب، والشيخ عيد سالم هو شيخ القرية الرسمي وهو شيخ قبيلة الأحيوات.

417491250_811004411055089_3159003984051756465_n

417502744_811004281055102_7182393138850742304_n

417534263_811004381055092_1635639106739150016_n

417549056_811004431055087_6028889595422195416_n

417692274_811004347721762_6610487695125142586_n

418158861_811004667721730_1825548597212826997_n

420175977_811004767721720_4194904313303557171_n

420175993_811004787721718_4180429410174134168_n