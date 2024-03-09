البنتاجون: مقتل 3 عسكريين أمريكيين إثر تحطم مروحية قرب ولاية تكساس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، بتحطم مروحية تابعة للحرس الوطني الأمريكي قرب ولاية تكساس، وبالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية، ونتج عن سقوط المروحية مقتل 3 جنود أمريكيين.

وأفادت مصادر لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الثلاثة جنود كانوا يعملون بناء على أوامر اتحادية بالنيابة عن وزارة الداخلية الأمريكية وكانت المروحية تابعة للحرس الوطني في نيويورك.

كما أضافت أن الطائرة كانت تقل 4 جنود أمريكيين وسقطت في لا جرولا، وهي بلدة حدودية قريبة من ريو جراندي في مقاطعة ستار، وأوضحت إن الجندي الرابع في حالة حرجة.