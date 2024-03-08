القاهرة الإخبارية تستعرض تقريرا عن ارتفاع قتلى جنود الاحتلال في الضفة

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير لها، ارتفاع عدد مصابي جنود الاحتلال الإسرائيلي، إثر عملية إطلاق النار على موقع عسكري بمستوطنة حومش، إلى 4 حالات جرحة ونقل اثنين منهم بطائرة مروحية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عملية حومش كان مخططا لها لاستدراج الجنود إلى موقع العبوة الناسفة، حيث وقعت عملية مزدوجة شملت إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي وتفجير عبوة ناسفة لحظة تجمع الجنود في محيط مستوطنة حومش.

ومن جانبه، علن حزب الله اللبناني، استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته شرق موقعي السماقة ورويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة

وأعلنت فصائل فلسطينية، مقتل 6 جنود إسرائيليين في كمين داخل شقة سكنية شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت فصائل فلسطينية مقتل ضابط إسرائيلي في سلاح الإشارة شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها أسقطت قذيفتين مضادتين للأفراد عبر مسيرة على مقر قيادة جيش الاحتلال شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة.