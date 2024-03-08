نهائي كأس مصر.. كهربا يقود هجوم الأهلي في مواجهة الزمالك

أعلن السويسري مارسيل كولرالمدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الزمالك بعد قليل على ملعب “الأول بارك” في المملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور -كريم نيدفيد - عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

وستكون مباراة قمة نهائي كأس مصر المواجهة رقم 21 بين الأهلي والزمالك في تاريخ البطولة الأعرق، وشهدت مباريات القمة بين القطبين توازن في النتائج حيث حقق الزمالك الفوز 9 مرات وتوج باللقب، وانتصر الأهلي مثلها وحقق لقب الكأس، بينما تقاسم القطبان لقب البطولة مرتين بعدما انتهت المباراة بالتعادل، وتم تقاسم كأس البطولة.

كانت أول مباراة قمة تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس موسم 1927-1928، وانتهت بفوز الأحمر بهدف أما آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، فكانت في موسم 2020-2023 وانتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة كأس مصر برصيد 38 لقبًا، بينما حقق الزمالك بطولة الكأس 28 مرة وهو ما يشعل الصراع بين القطبين.