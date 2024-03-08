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الجمعة 08 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. محافظ مطروح يشهد الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"

محافظ مطروح يشهد
محافظ مطروح يشهد الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"
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شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، احتفالية  المحافظة بيوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء، التى نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة احتفاءا بهذه الذكرى الوطنية العطرة. 

جاء ذلك بحضور النائبة سحر عيد عضو مجلس النواب، والعميد حاتم محيي الدين المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس حسين السنيني السكرتير المساعد، والعمدة عبد المنعم اسرافيل نائباً عن رئيس مجلس العمد والمشايخ، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، وعدد من وكلاء الوزارات من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وأسر وأبناء الشهداء. 


دعا محافظ مطروح الحضور فى بداية كلمته إلى الوقوف دقيقة حدادًا وتقديرًا وتعظيما لأرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل أمن واستقرار مصر، مؤكدا حرص المحافظة على الاحتفاء بهذا اليوم وتكريم أسر الشهداء تخليدا لذكراهم العطرة وتضحياتهم الثمينة للحفاظ على مقدرات الوطن، مشددًا على ضرورة نشر الوعي والانتماء لدى الأجيال الحالية للحفاظ على الأمن والاستقرار والتنمية التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء التي استطاعت قيادتنا السياسية الحكيمة الحفاظ عليه رغم ما يحيط بنا من تحديات خارجية وداخلية، واستعادة مصر لريادتها ومكانتها الدولية.
 

خلال الاحتفالية ألقى العمدة عبد المنعم اسرافيل  كلمة عن عمد ومشايخ المحافظة، أكد فيها عن سعادته بالمشاركة  فى هذه الذكرى العطرة التى  نستلهم منها كل المعانى الوطنية السامية، عقب ذلك كلمة عن أسر الشهداء القاها والد الشهيد محمد نجا سعد، قدموا فيها الشكر لمحافظ مطروح على الحرص على الاحتفالية وأحياء ذكرى الشهداء العطرة . 
 

كما تم خلال الاحتفالية عرض فيلما عن الشهداء بالمحافظة، تقديرًا للدور الذي قدمه هؤلاء الأبطال، والعمل على تخليد ذكراهم العطرة، بالإضافة إلى تقديم فريقى الكورال والمسرح بمديرية التربية والتعليم مجموعة من الأغانى الوطنية والحماسية وأوبريت مسرحى باسم “أم الشهيد” لقى إعجاب وإشادة من جميع الحضور.
 

وفي نهاية الاحتفالية أهدى محافظ مطروح درع الشهيد وهدايا عينية لأسرة كل شهيد بمطروح تكريما لتضحيات  شهداء الوطن مع تأكيده تلبية أى مطالب واحتياجات لهم. 

محافظ مطروح يشهد الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"

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