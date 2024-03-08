الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 15

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.. بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الجمعة أنه متوقع شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.



وأضافت الهيئة، أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 24 14

6 أكتوبر 24 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 24 14

وادي النطرون 23 14

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 24 13

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 24 13

طنطا 24 12

دمياط 21 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 24 13

السويس 23 13

العريش 21 12

رفح 20 11

رأس سدر 24 12

نخل 21 04

كاترين 19 03

الطور 24 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 20 11

السلوم 21 10

سيوة 24 09

رأس غارب 27 17

الغردقة 26 15

سفاجا 26 17

مرسى علم 26 16

شلاتين 27 17

حلايب 26 18

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 26 17

الفيوم 27 11

بني سويف 27 12

المنيا 27 11

أسيوط 28 11

سوهاج 29 13

قنا 31 14

الأقصر 32 14

أسوان 33 15

الوادى الجديد 32 11

أبوسمبل 35 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 35 20

المدينة 30 16

الرياض 28 15

المنامة 25 19

أبوظبى 28 20

الدوحة 26 19

الكويت 27 15

دمشق 16 04

بيروت 18 13

عمان 14 05

القدس 16 07

غزة 19 11

بغداد 26 12

مسقط 26 22

صنعاء 25 12

الخرطوم 39 23

طرابلس 26 18

تونس 20 13

الجزائر 16 09

الرباط 17 12

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 10 01-

إسطنبول 11 03

إسلام آباد 25 08

نيودلهي 27 13

جاكرتا 30 25

بكين 12 01-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 10 02

أثينا 15 08

روما 16 09

باريس 13 07

مدريد 08 04

برلين 11 02

لندن 12 07

مونتريال 10 02

موسكو 02 09-

نيويورك 13 05

واشنطن 16 06

نواكشوط 31 16

أديس أبابا 23 12