الملتقى التعريفي بالمنح والبعثات المختلفه بآداب عين شمس

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة عين شمس ملتقى تعريفى لتوضيح كيفية الحصول على البعثات والتقدم لها وكذلك المشروعات البحثية وتمويلها.

جاء ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة ، غاده فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حنان كامل متولي عميد كلية الآداب، وإشراف أ.دحاتم ربيع وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث .

حاضر فى الملتقى ريم الكبارتى مدير رابطة الخريجين بالجامعة ، تامر النادى مدير مكتب إدارة المنح والمشروعات ، عبد الله سامى مدير مكتب المبعوثين بالجامعة .

وخلال الملتقي تم عرض أبرز الجهات الممولة للمشروعات والإجراءات والمتطلبات اللازمة للتقدم للمنح البحثية والمشروعات ، تم التأكيد على أهمية هذه الفرص فى تعزيز البحث العلمي وتطور القدرات الابداعية والابتكارية للباحثين .

ولاقى اللقاء حضورا كبيرا من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليه الآداب الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم لعقد هذا الملتقى.

و قدم حاتم ربيع الشكر للمنصة على ما قدموه من عرض تعريفي وتشجعيهم للباحثين على الاستفادة من المنح التى تقدم من جهات علمية مختلفة وكذلك المشروعات البحثية .