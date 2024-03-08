سفيرة الإمارات تشارك في افتتاح المقر الجديد لمستشفى حروق "أهل مصر"



شاركت السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في افتتاح المقر الجديد لمستشفى حروق "أهل مصر" لعلاج المصابين بالمجان بالقاهرة الجديدة، والذي افتتحته، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، والدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، ولفيف من الوزراء السابقين والسفراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء البنوك والبريد والبورصة وشركات القطاع الخاص ورجال الدين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

على هامش الافتتاح تقدمت السفيرة مريم الكعبي بخالص التهاني والتبريكات لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبًا، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح مستشفى حروق أهل مصر، أحد الصروح الطبية المصرية الرائدة، وأول مستشفى متخصص لعلاج الحروق وبالمجان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت الكعبي إنه "تقديرًا من دولة الإمارات العربية المتحدة للدور المهم الذي يقوم به هذا الصرح الإنساني تم تخصيص عوائد النسخة السابعة من ماراثون زايد الخيري، والتي استضافتها محافظة الإسكندرية في ديسمبر من عام 2022، لدعم هذا المستشفى الرائد في مجاله، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين مصر ودولة الإمارات العربية، ومرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، حيث يعمل الماراثون على المساعدة في تقديم العون للمشروعات الصحية المختلفة بكافة محطاته العالمية، التي برهن فيها على دوره الخيري والإنساني".