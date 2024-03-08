"تعليم العاصمة" يحتفل باليوم العالمى للمرأة

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية" باليوم العالمى للمرأة "

تحت شعار "الإستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم "وهو اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام ، وهو احتفال عالمي بجهود المرأة ودورها الفعال في شتى مجالات الحياة، والتقدير لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية،

ويأتى ذلك تقديرًا لدور المرأة المصرية في المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل.

لذا تشارك مدارس تعليم العاصمة في الإذاعة المدرسية الصباحية

بكلمة عن دور المرأة وبخاصة المرأة المصرية وكذلك عمل ندوات ولقاءات.

ويعدّ يوم المرأة العالمي مناسبة يُحتفل فيها بالتقدّم نحو ضمان حقّ المرأة في المساواة في جميع أنحاء العالم ، بالإضافة إلى تمكينها، والاعتراف بإنجازاتها.

وتقام مجموعة من الفعاليات احتفاءً بيوم المرأة العالمي في كلّ عام، فتُعقد المؤتمرات والندوات ، ويتم التطرّق في هذه الفعاليات إلى القضايا التي تتعلّق بالمرأة؛ كأهمية منحها الحقّ في التعليم والعمل، وفعالية دورها وتأثيرها في المجتمع.

ويوجد العديد من الألوان التي تدل على يوم المرأة العالمي ويُعدّ اللون الأرجواني رمزاً للنساء على المستوى العالمي، وفي نفس الوقت يرمز المزيج المكوّن من اللون الأرجواني، والأخضر، والأبيض إلى حقّ المرأة في المساواة، وقد أقرّ هذا التركيب اللوني الاتّحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة في المملكة المتّحدة في عام ١٩٠٨م، إذ يدلّ اللون الأرجواني على العدالة والكرامة، فيما يرمز اللون الأخضر للأمل، أمّا اللون الأبيض فيمثّل رمزًا للنقاء.