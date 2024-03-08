الاستعلام عن صحة 19 تلميذا سودانيا أصيبوا في انقلاب حافلة مدرسية بأكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها، حول انقلاب ميني باص يقل 25 تلميذا يحملون جنسية دولة عربية "السودان" بكمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، كما أمرت بالتحفظ على سائق الميني باص للتحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كانوا رايحين المدرسة

وأفادت التحريات الأولية أن الحافلة تتبع مدارس نيو سكاي لاين، انقلبت داخل كمبوند دجلة بالمز بطريق الواحات نطاق قسم ثالث أكتوبر.

وتسبب الحادث فى إصابة 19 شخصا وهم: "فارس.م" 13 سنة وشقيقتيه "جودي" 8 سنوات و"ياسمين" 6 سنوات، و"جلال.غ" 6 سنوات، و"ريتال. ط. م" 8 سنوات، "حسين. ج. ا" 8 سنوات، و"أنس. خ. إ" 6 سنوات وأخته "ياسمين" 9 سنوات جميعهم يحملون جنسية دولة السودان، و"عبد الله. ع" 8 سنوات، و"ملهم. ع ا" 5 سنوات، و" ملك. ج.ح" 14 سنة وشقيقها "نور" 15 سنة سوادنيين الجنسية، و"سامية ج.غ" 41 سنة أعراض ما بعد الارتجاج، "سوزي. س" 40 سنة، و3 أشقاء مصريين "جافري. إ.ز" 11 سنة، "برينتي" 8 سنوات وتوأمها "إيفين" جميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة.

البداية بتلقى مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب حفالة مدرسية ووقوع مصابين بكمبود دجلا بالمز بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انقلت قوة من مباحث القسم وبصحبتها عدة سيارت إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص انقلاب ميني باص وإصابة 19 شخصًا معظمهم سودانيين.

تم نقل المصابين على مستشفى أكتوبر المركزي لتقلى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.