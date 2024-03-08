انهيار عقار غرب الإسكندرية ومصرع شخصين

شهدت منطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة، انهيار عقار مكون من 3 طوابق، أدى إلى مصرع شخصين، وجار البحث عن آخرين.

وتوجهت الأجهزة الأمنية ورئيس حي غرب إلى مكان البلاغ، اليوم الجمعة 8 مارس، وتبين أن العقار مكون من 3 طوابق، وأسفر انهياره عن مصرع شخصين تم انتشالهما من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض جار البحث عنهما.

ففي البداية تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بلاغا بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، مع وجود ضحايا عالقين تحت الأنقاض، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفرض كردون أمني حول العقار.