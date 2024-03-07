ads
الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مشاورات مشتركة بين رئيس روساتوم والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت في مدينة سوتشي الجولة التالية من المشاورات المشتركة بين الوفد الروسي ووفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة المدير العام رافائيل غروسي.

ترأس الوفد الروسي أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة روساتوم الحكومية؛ وحضر المشاورات أيضا رئيس روستيخنادزور ألكسندر تريمبيتسكي، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية وقوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية وروسغفارديا.

خلال المشاورات، تم النظر في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك المجالات الواعدة لتطوير الطاقة النووية في روسيا والعالم.

كان التركيز على القضايا المتعلقة بسلامة Zaporizhzhya NPP. تحدث أليكسي ليخاتشيف عن الخطوات التي اتخذها الجانب الروسي لضمان التشغيل الآمن لمحطة زابوريزجيا للطاقة النووية، وتطرق أيضا إلى جوانب معينة من التفاعل مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة.

بدوره، أبلغ رافائيل غروسي عن نتائج رحلته إلى محطة زابوروجي للطاقة النووية في 7 فبراير، حيث زار غرفة المحرك ولوحة التحكم في وحدة الطاقة الرابعة، بالإضافة إلى مرافق إمدادات الطاقة والمياه. وأكد الطرفان الاتفاق على مواصلة الاتصالات.

سوتشي المدير العام لشركة روساتوم الحكومية