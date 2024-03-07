مشاورات مشتركة بين رئيس روساتوم والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

عقدت في مدينة سوتشي الجولة التالية من المشاورات المشتركة بين الوفد الروسي ووفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة المدير العام رافائيل غروسي.

ترأس الوفد الروسي أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة روساتوم الحكومية؛ وحضر المشاورات أيضا رئيس روستيخنادزور ألكسندر تريمبيتسكي، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية وقوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية وروسغفارديا.

خلال المشاورات، تم النظر في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك المجالات الواعدة لتطوير الطاقة النووية في روسيا والعالم.

كان التركيز على القضايا المتعلقة بسلامة Zaporizhzhya NPP. تحدث أليكسي ليخاتشيف عن الخطوات التي اتخذها الجانب الروسي لضمان التشغيل الآمن لمحطة زابوريزجيا للطاقة النووية، وتطرق أيضا إلى جوانب معينة من التفاعل مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة.

بدوره، أبلغ رافائيل غروسي عن نتائج رحلته إلى محطة زابوروجي للطاقة النووية في 7 فبراير، حيث زار غرفة المحرك ولوحة التحكم في وحدة الطاقة الرابعة، بالإضافة إلى مرافق إمدادات الطاقة والمياه. وأكد الطرفان الاتفاق على مواصلة الاتصالات.