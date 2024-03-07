الجيش الروسي يهاجم موقع تدريب أوكراني بطائرات مسيرة في خاركيف

شن الجيش الروسي هجوما باستخدام طائرات بدون طيار في منطقة خاركيف، يحوي ميدان تدريب خدمة الطوارئ الأوكرانية.

وأفادت السلطات الأوكرانية بأنه "نتيجة القصف، تم تدمير المبنى الإداري المكون من طابق واحد التابع لملعب التدريب التابع لإحدى المؤسسات التعليمية التابعة لنظام SES بشكل جزئي"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

واشتعلت النيران في العناصر الهيكلية لسقف وسقف المبنى، وانتشرت النيران في جميع أنحاء المبنى.

وسارع رجال الإطفاء إلى إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المباني الأخرى والغابات الصنوبرية ولم تقع إصابات.

وبحسب ما ورد، تم العثور على مصابيح يدوية تحتوي على متفجرات بدلًا من البطاريات، والتي تنفجر عند تشغيلها، في شوارع بيرفومايسكي، منطقة خاركيف.