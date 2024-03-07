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الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"التجارة" تستضيف ورشة عمل لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الدعم والرسوم التعويضية

جانب من الورشة
جانب من الورشة
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نظم قطاع المعالجات التجارية بالتعاون مع سلطة التحقيق المنوطة بتحقيقات المعالجات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية ورشة عمل مدتها 3 أيام لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تحقيقات المعالجات التجارية وتحديداً فيما يتعلق باتفاق مكافحة الدعم والرسوم التعويضية.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ويستهدف تعزيز جودة التحقيقات في هذا المجال وتطوير القدرات الفنية للمحققين.

واستعرضت ورشة العمل ممارسات وخبرات الجانبين في تطبيق مواد الاتفاق، وكيفية الاستفادة من المرونة التي يوفرها الاتفاق لسلطات التحقيق عند تطبيق بعض مواده، كما شملت الجلسات دراسة حالات عملية وبعض التحقيقات السابقة التي قام بها الجانبان، مما أضفى أبعادًا فنية متعددة على الفعالية. 

وزارة التجارة والصناعة وزارة التجار تستضيف ورشة عمل لتبادل الخبرات المصرية والأمريكية مكافحة الدعم والرسوم التعويضية قطاع المعالجات التجارية تطوير القدرات الفنية للمحققين