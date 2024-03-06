محافظ البنك المركزي: نمتلك من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات

الأربعاء 06/مارس/2024 - 08:51 م

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر لديها حاليا من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات وبفائض أيضًا.

أضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

وأكد أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وأشار إلي أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.