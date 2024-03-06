صلاح عبد الله: ترجمة "عتبات البهجة" بلغة الإشارة تجربة رائدة

حرص الفنان القدير صلاح عبد الله، على توجيه رسالة مبهجة إلى ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" بعد الإعلان عن ترجمة مسلسل "عتبات البهجة" بلغة الإشارة الذي من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024.

وقال صلاح عبد الله: "تجربة رائدة وجديدة والإشارة معناها بحبكم وكل رمضان وأنتم يا حلوين بخير والطيبين يبقوا طيبين قوي واللي مش، يحاولوا يبقوا طيبين ولو فشلوا يبقى يكفيهم شرف المحاولة ولاهه".

ويعيش الفنان صلاح عبد الله حالة من النشاط الفني في السباق الرمضاني 2024، حيث يشارك بـ8 وجوه أبرزها، مسلسل "العتاولة، حرب الجبالي، جري الوحوش، سر إلهي، خالد نور وولده نور خالد وعتبات البهجة".

ويقدم الفنان صلاح عبد الله شخصية "عرفان" خلال أحداث مسلسل "عتبات البهجة"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024، مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور ومن إخراج مجدي أبو عميرة.