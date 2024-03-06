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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

التعويم.. البنوك العاملة بالسوق المصرية تبدأ تحريك سعر الدولار

سعر الدولار
سعر الدولار
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بدأت البنوك العاملة بالسوق المصرية منذ قليل تحريك سعر الدولار لديها، وذلك عقب سماح البنك المركزي بتحديد سعر الصرف طبقا لآليات السوق.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد لـ44.80 جنيه للشراء و 44.90 جنيه للبيع، وارتفع في بنك فيصل الأسلامي ليسجل 43.90 جنيه للشراء و44 جنيها للبيع، وسجل فى البنك التجاري الدولي 43.60 للشراء و 43.70 للبيع.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي قبل قليل رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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