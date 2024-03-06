أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في 13 مقاطعة

كشفت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية فجر اليوم الأربعاء، عن خرائط إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في 13 مقاطعة أوكرانية، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

وبحسب بيانات الخرائط دوت صفارات الإنذار في مقاطعات تشيرنيغيف وفينيتسا وكيروفوغراد وكييف وتشيركاسي وتشيرنيفتسي وخميلنيتسكي وخاركوف ودنيبروبيتروفسك من الساعة 00:34 إلى الساعة 01:33 بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولاييف وأوديسا بأوكرانيا، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.