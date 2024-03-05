غدًا.. الزمالك يخوض تدريبه الرئيسي على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تدريبه الرئيسي غدًا الأربعاء على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يقام المران في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الغد بتوقيت المملكة العربية السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت مصر.

وكان الزمالك خاض مرانه الأول بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أكاديمية المهد.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز القى عدة محاضرات فنية على اللاعبين داخل أرضية ملعب أكاديمية المهد بمدينة الرياض، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر.

وشهدت المحاضرة التي استمرت لعدة دقائق شرح العديد من التعليمات والأفكار الفنية والخططية للاعبين، في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام الأهلي.

وقام جوميز بتكليف بعض اللاعبين بعدة مهام خاصة داخل أرضية الملعب، يتم تنفيذها خلال المران في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

وتضم القائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.