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الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. جهود مصرية أرمينية لوقف إطلاق النار

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 5 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها: 

جهود مصرية أرمينية لوقف إطلاق النار
السيسي: نتطلع لتعزيز التعاون مع أرمينيا على المستوى الاقتصادي
جبروت صهيوني.. الأمم المتحدة: مئات الأسرى الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب وصدمات نفسية كاملة
حصان طروادة.. واشنطن تلعب على الخلاف بين جانتس ونتنياهو
ستدفعان ثمنًا باهظًا.. بيونج يانج تحذر سيول وواشنطن من تدريباتهما العسكرية
إصابة 4 أشخاص.. مناوشات جديدة بين القوات البحرية الصينية والفلبينية
7 متهمين بالتجسس للموساد تم اعتقالهم في تركيا
80% من مساعدات غزة أرسلتها مصر
15 كونغوليا قتلتهم حركة "M23"

السيسي نتنياهو غزة مصر