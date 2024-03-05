اقرأ غدًا في "البوابة".. جهود مصرية أرمينية لوقف إطلاق النار

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 5 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
جهود مصرية أرمينية لوقف إطلاق النار
السيسي: نتطلع لتعزيز التعاون مع أرمينيا على المستوى الاقتصادي
جبروت صهيوني.. الأمم المتحدة: مئات الأسرى الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب وصدمات نفسية كاملة
حصان طروادة.. واشنطن تلعب على الخلاف بين جانتس ونتنياهو
ستدفعان ثمنًا باهظًا.. بيونج يانج تحذر سيول وواشنطن من تدريباتهما العسكرية
إصابة 4 أشخاص.. مناوشات جديدة بين القوات البحرية الصينية والفلبينية
7 متهمين بالتجسس للموساد تم اعتقالهم في تركيا
80% من مساعدات غزة أرسلتها مصر
15 كونغوليا قتلتهم حركة "M23"