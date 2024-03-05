ممر شرفي لشيكابالا في تدريبات الزمالك

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على تنظيم ممر شرفي لكل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا ثنائي الأبيض، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب أكاديمية المهد بمدينة الرياض، استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر.

وتم تنظيم الممر الشرفي للثنائي احتفالاً بعيد ميلاد "شيكابالا" وسامسون، وسط تهنئة من أعضاء الجهاز الفني واللاعبين لهما.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر.

وتضم القائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.