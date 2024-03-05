احتفالًا بالعيد القومي.. محافظ قنا يفتتح أعمال رفع كفاءة وتشغيل "مياه شرب" الحميدات

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال رفع كفاءة وتشغيل محطة مياه شرب الحميدات بمدينة قنا، تزامنا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بقدرة 200 ل / ث بتكلفة تزيد عن 55 مليون جنيه.

وجاء ذلك بمرافقة الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالديوان العام.

ومن جانبه، قال محافظ قنا، إن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها، من خلال المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى قرى المحافظة، لتحسين معيشة المواطنين، مؤكدًا أن محافظة قنا شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية لتوفير بنية تحتية متكاملة بكافة القرى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أن مشروع رفع كفاءة تشغيل محطة الحميدات تم تنفيذه بطاقة 2٠٠ لتر / ثانية بنسبة حوالى 40 % لخدمة 120 ألف نسمة بمدينة قنا، مشيرا إلى أنه تم تعديل منظومة العمل بالمحطة حيث تم الجمع بين المحطة المدمجة والسطحية لتحسين جودة المياه وتحسين كفاءة الإنتاج من خلال رفع كفاءة منظومة الكلور وتركيب منظومة إنذار تسريب وإعدام لغاز الكلور بما يحافظ على سلامة العاملين والمواطنين قاطنى المنطقة السكنية المحيطة بالمحطة.

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