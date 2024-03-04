أوكرانيا تطلب من بريطانيا تعزيز تزويدها بالمسيرات لتدمير الأسطول الروسي

في محادثة هاتفية مع وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس ورئيس القوات المسلحة البريطانية الأدميرال السير توني راداكين، دعا وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف إلى زيادة الدعم البريطاني لبلاده من خلال توفير المزيد من الطائرات بدون طيار بهدف تعزيز قدرتها على تدمير الأسطول الروسي.

وأوضح الوزير الأوكراني أن هذه الزيادة في الدعم ستسهم في رفع مستوى النجاح في العمليات العسكرية ضد الأسطول الروسي.

كما تم خلال المكالمة مناقشة فرص التعاون ضمن تحالف القدرة البحرية، وتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها لتوسيع نطاق نجاح أوكرانيا في تدمير الأسطول الروسي.

وأكد الوزير الأوكراني أن الاستخدام المكثف للطائرات بدون طيار سيكون أمرا حاسما في تحقيق هذا الهدف.

بالإضافة إلى ذلك، شارك القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي في المحادثة وأبلغ زملائه البريطانيين بالوضع العملياتي والاحتياجات العاجلة للجيش الأوكراني، معربا عن شكره للمملكة المتحدة على تخصيص 200 مليون جنيه إسترليني لتصنيع طائرات بدون طيار لصالح أوكرانيا.