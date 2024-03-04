محافظ الدقهلية يكلف بتوزيع 2 طن لحوم و100 ألف شنطة سلع على الأسر الأولى بالرعاية

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتوزيع لحوم وشنط المواد الغذائية علي مستحقيها وتوصيلها الي منازلهم إكرامًا وتكريمًا لهم، موجها بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

جاء ذلك خلال تسلم محافظ الدقهلية اليوم الأثنين، دفعه جديده من لحوم "اطعام الطعام والاضاحي " بإجمالي 2 طن بالإضافة إلي 100 الف شنطة مواد غذائية لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مقدمه من وزارة الأوقاف ويتم توزيعها تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

حضرتسلم المواد الغذائية الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد حسين مدير الدعوه بمديرية الأوقاف.

وثمن " المحافظ " جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام وشنط المواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية بمناسبة شهر رمضان المبارك.